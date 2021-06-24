6 أكاذيب عن الحروب أقنعتنا بها هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجسد أفلام هوليوود تفاصيل الحروب على أنها أماكن يستعر فيها الجحيم ويرتدي فيها الجنود خوذات، وهذه هي المعلومات الصحيحة الوحيدة التي تقدمها.

وبسبب تقديم صورة مغلوطة عن الحروب في الأفلام الأمريكية، نجم عن ذلك قطاع واسع من المشاهدين لا يملكون فكرة صحيحة عما يحدث في ساحة المعركة.

ويستعرض موقع "كراكد" الأمريكي في التقرير التالي أبرز المعلومات المغلوطة حول الحرب في أفلام هوليوود.



1- الرصاص





خلال المعركة، يتم إطلاق النار بكثرة، دون استهداف شخص بعينه، وهو ما يعرف بـ "النيران القمعية"، والتي تهدف إلى إبقاء العدو خلف الخط العازل وليس قتله بالضرورة.

2- فتيل القنبلة





يتكرر مشهد نزع فتيل القنابل بالأسنان في أغلب أفلام هوليوود الحربية، وهو مشهد لا أساس له من الصحة، إذ أن محاولة القيام بهذه الحركة في الواقع قد تفقدك أسنانك بالكامل دون أن يتزحزح الفتيل من موضعه.



3- الألغام





لابد أنك تابعت مشهد وقوف أحد الأبطال على لغم بينما يبدأ خطاب وداعه العاطفي للمحيطين.

على أرض الواقع بمجرد أن تلمس أقدامك الألغام سينفجر بك، حتى لو وقفت ثابتًا دون حركة.



4- الفروسية





تصور بعض المسلسلات والأفلام الحربية الفروسية كسلاح لا يمكن ردعه، بينما في الحقيقة من الصعب السيطرة على الأحصنة ودفعهم إلى أرض المعركة بينما يرون أمامهم السيوف والرماح.

في أغلب الوقت تحقق الجيوش السيطرة باستخدام الفروسية، بعد أن يفقد العدو تنظيمه بالفعل.



5- القنابل





لا تنفجر القنابل بنفس الشكل الذي يظهر في الأفلام، إذ أن الأمر قد يكون محبطًا بعض الشيء مقارنة بهوليوود، فقط أدخنة وصوت انفجار عالي ليس إلا.

6- القناصة

لا يوجد قناص يعمل منفردًا؛ من المعتاد عمل القناصة في فرق من شخصين، الأول يقوم بالحسابات اللازمة لإصابة الهدف والثاني يقوم بتعبئة الرصاص وإطلاقه.