9 أسرار لا تعرفها عن مايكل جاكسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرت 12 عاماً على وفاة أسطورة البوب مايكل جاكسون، الذي رحل عن عالمنا في 25 يونيو/حزيران عام 2009.

ومثّلت حياة مايكل جاكسون مادة خصبة لوسائل الإعلام، حتى أنه لم يسلم من الشائعات بعد رحيله، لكن يظل الأمر الوحيد الذي لا يمكن إنكاره هو أن موهبته جعلته واحداً من أشهر وأغنى المغنيين في التاريخ.

ورصد موقع "إيتيز كيدز" الأمريكي أبرز المعلومات التي لا يعرفها كثيرون عن مايكل جاكسون.

1- نشأ مايكل جاكسون في أسرة متواضعة وتشارك غرفة نوم واحدة مع أشقائه الخمسة، واستمر على هذا الوضع حتى عام 1969 عندما حققت فرقة "جاكسون فايف" نجاحاً كبيراً.





2- حتى الآن، يحافظ ألبوم Thriller على مكانته متربعاً على عرش الأعلى مبيعاً في التاريخ حيث بيعت مليون نسخة في أول أسبوع، وبيع أكثر من 66 مليون نسخة حتى الآن، كذلك فاز الألبوم بـ8 جوائز جرامي.





3- اعترف مايكل جاكسون أن أغنية "بيلي جين" مأخوذة عن قصص حقيقية لنساء أخبروه أنه أب أبنائهم.





4- كان مايكل جاكسون يملك حقوق أغاني فرقة البيتلز، حيث تسبب شغف المغني بالفريق وحبه لأغانيهم في قيامه بشراء حقوق ملكية الأغاني عام 1985 مقابل 47 مليون دولار، ثم باعها إلى "سوني" عام 2008 نظير 750 مليون دولار.





5- جنى مايكل جاكسون 2 مليار دولار في حياته وأنفقها كلها، وقيل إنه كان مديناً بحوالي 350 مليون دولار قبل وفاته.

6- كان مايكل جاكسون من محبي الحيوانات، إلى حد قيامه بإنشاء حديقة حيوانات خاصة به في مزرعة "نيفرلاند"، التي امتلكها، وضمت المزرعة حيوانات مختلفة منها فيلة وزراف ولاما.





7- أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال تصوير إعلان بيبسي عام 1984 بسبب خطأ غير مقصود، مما أدى إلى فقدان المغني شعره.





8- على عكس الشائع، لم يكن مايكل جاكسون مخترع رقصة "مشية القمر"، إذ يرجع الفضل للراقص جيفري دانيال الذي اشتهر بأداء الرقصة في منتصف السبعينيات.



9- سمّى مايكل جاكسون أبناءه الثلاثة تيمنًا به: مايكل جاكسون جونيور وباريس مايكل جاكسون وبرينس مايكل جاكسون، وهي أسماء اصطلح الإعلام على تسميته بها.



