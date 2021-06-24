شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر من طبقة شعبية فى فيلمه الجديد "الفارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أحمد زاهر فى أحداث فيلمه الجديد "الفارس" فى دور رجل بسيط من طبقة شعبية ويدخل فى صراعات مع الفنان حسين فهمى الذى يجسد دور رشيد السويفى، رجل الأعمال الثرى، الذى يعانى من مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، واستأنف فريق العمل التصوير فى منطقة المعادى لتصوير المشاهد الخارجية من الفيلم.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

وكانت أخر أفلام أحمد زاهر فيلم "زنزانة 7" والذي حقق نجاحا مفاجئا للجميع نظرا للظروف التي تم عرض الفيلم فيها، وانتشار فيروس كورونا، وشارك فى بطولته كل من نضال الشافعي وعبير صبرى وإيهاب فهمي وأحمد التهامى ومنة فضالى وآخرون، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.