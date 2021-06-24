شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أغنية "بنحبك" إهداء لأهل مصر المحروسة.. كلمات وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة السورية أصالة نصرى، أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى تهديها إلى أهل مصر المحروسة، مساء اليوم، الخميس، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وتقول كلمات الأغنية:

مليون تحية لمصر يحيا شعبها.. صاحب جميل طيب جميل يشبه لها

حضن وسند ضهر وأمان دايما قوى.. كتر خيرك يا مصر بنحبك أوى

بنحبك أرض جو وبحر.. بنحبك حتى آخر العمر

بنحبك حب من الآخر.. بنحبك يا حبيبتى يا مصر

بنحبك حب يدوم ويعيش.. بنحبك شعب وشرطة وجيش

بنحبك والأمان فيكى.. بنحبك حب زيه مفيش

بنحبك ليل مرسوم على شيش.. ونهار على وش رغيف العيش

وأمان بيدوم وعلم بيقوم.. هنا يوم ورا يوم يكبر اسمك



أصالة

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.