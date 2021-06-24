شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: دلال عبد العزيز فى الرعاية المركزة وحالتها الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز داخل مستشفى العزل، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة ومازالت متواجدة داخل الرعاية المركزة.

ونشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه و يشفى ماما يا رب".

كما استعادت الفنانة إيمى سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى في مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".

كما نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.