شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يجري البروفات النهائية لمسرحيته "ياما فى الجراب يا حاوى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف النجم يحيى الفخرانى على البروفات النهائية لمسرحيته "ياما فى الجراب يا حاوى"، الأيام الحالية بحضور جميع أبطال العرض المسرحى، استعداداً للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، ومقرر أن يكون العرض بتقنيات عالية، والعمل من بطولة إياد نصار ومحمد التاجي ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وبيمى فؤاد إخراج مجدى الهوارى.
وتمثل المسرحية الجديدة عودة للفنان القدير يحيى الفخراني بعد تقديمه مسرحية "الملك لير" ولكنه فضل عدم إعادتها وإعادة المسرحية السابقة لها وهي "ليلة من ألف ليلة" والتي تم إعادة تسميتها تحت الاسم الجديد "ياما في الجراب يا حاوي".
وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.
يذكر أن النجم يحيى الفخرانى شارك فى موسم شهر رمضان الماضى بمسلسل "نجيب زاهى زركش"، وهو من بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب،