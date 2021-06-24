شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يجري البروفات النهائية لمسرحيته "ياما فى الجراب يا حاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف النجم يحيى الفخرانى على البروفات النهائية لمسرحيته "ياما فى الجراب يا حاوى"، الأيام الحالية بحضور جميع أبطال العرض المسرحى، استعداداً للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، ومقرر أن يكون العرض بتقنيات عالية، والعمل من بطولة إياد نصار ومحمد التاجي ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وبيمى فؤاد إخراج مجدى الهوارى.

وتمثل المسرحية الجديدة عودة للفنان القدير يحيى الفخراني بعد تقديمه مسرحية "الملك لير" ولكنه فضل عدم إعادتها وإعادة المسرحية السابقة لها وهي "ليلة من ألف ليلة" والتي تم إعادة تسميتها تحت الاسم الجديد "ياما في الجراب يا حاوي".