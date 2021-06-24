خاص| حقيقة خروج دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة ونقلها لغرفة عادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حقيقة خروجها من الرعاية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت تتواجد داخل الرعاية المركزة.

وأضاف المصدر، أنها نُقلت لغرفة أخرى داخل الرعاية المركزة، وليس لغرفة عادية، كما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وعقب ذلك بأيام، كشف رضوان في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، حيث إنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية؛ لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.