إيرادات الأربعاء.. "مش أنا" الأول و"أحمد نوتردام" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة"، "الشنطة"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الأربعاء 23 يونيو مليون و160 ألفا و745 جنيها، موزعة على النحو التالي..

مش أنا

احتل فيلم "مش أنا" المركز الأول، وحقق في دور العرض، إيراد بلغ مليون و10 آلاف و311 جنيهًا.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الثاني فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 60 ألفا و850 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثالث يأتي فيلم "ديدو" محققًا 40 ألفا و929 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الرابع فيلم "ماما حامل"، محققًا 40 ألفًا و110 جنيهات.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الخامس فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 8 آلاف و57 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

الشنطة

حقق الفيلم أمس إيراد قُدر بـ488 جنيهًا، محتلًا المركز السادس والأخير.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي.