فن ومشاهير

كلمات مؤثرة من محمد الشواف في أول تعليق بعد وفاة والدته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفيت قبل ساعات والدة السيناريست محمد الشواف، وتم إعلان الخبر عبر موقع "فيسبوك"، وانتهت قبل قليل مراسم الجنازة وتشييع الجثمان إلى المقابر.

وفي أول تعليق كتب الشواف عبر حسابه الشخصي على نفس الموقع "انقفل باب القبر عليها وانقفل معاه آخر أبواب الرحمة والصلة بالله، الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا أنقى ست في الدنيا".

من أعمال محمد الشواف، مسلسل "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد والفنانة هالة صدقي، وأشرف على كتابة محتوى مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" بطولة الفنان بيومي فؤاد، وتم الإعلان منذ فترة عن تعاونه مع الفنان أحمد فلوكس، في مسلسل جديد بعنوان "سفينة نوح".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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