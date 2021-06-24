هيدي كرم : ” 61% من السيدات يكن أكثر سعادة بعد الطلاق “

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 06:57 مساءً - أشارت الفنانة ” هيدي كرم ” خلال حديثها حول قضية طلاق المرأة في برنامجها ” راجل و2 ستات ” إلى أن هناك دراسات أثبتت أن 61% من السيدات يكن أكثر سعادة بعد الطلاق ويكن راضين عن وضعهن من غير زواج .

وتحدثت هيدي كرم حول تجربة طلاقها من زوجها وما شعرت ومرت به بعد حدوث ذلك فقالت : ” أنا كأي ست وشبه ستات كتير أوي اتطلقت وكلنا بنعدي بنفس المراحل .. اللي بيلفت انتباهي أوي مدى الاختلاف ما بين المراحل اللي بتعدي بيها الت والراجل بعد الطلاق ” .

وتابعت : ” الست بعد الطلاق حتى لو هي اللي طالبة بتبقى مكسورة مهزوزة مكسوفة محتاجة تواجه المجتمع خايفة منتقدة .. الراجل بيحس بحريته بيحس إنه رجع شباب واستعاج حياته وشال الضغط اللي عليه ويشوف العيال بمزاجه وتلاقيه منتعش ” .

وأضافت هيدي كرم إلى أنه بعد مرور فترة من الوقت تبدأ المرأة في استعادة نفسيتها وتوازنها وتنظيم حياتها بعد الطلاق وتشعر بالراحة .. أما الرجل فيبدأ بالشعور بأنه لا أحد يهتم به ونظام حياته قد تغير تماما عما كان يعيش به مع زوجته .