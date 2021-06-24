شكرا لقرائتكم خبر عن جيسي أيزنبرج وأدريان برودي ورايلي كيو أبطال فيلم الإثارة Manodrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الثلاثى جيسي أيزنبرج وأدريان برودي ورايلي كيو من المقرر أن يلعبوا دور البطولة في فيلم Manodrome للمخرج جون ترينجوف، والذي من المقرر عرضه خلال فعاليات مهرجان كان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

يروي فيلم الإثارة قصة رالف، الذي سيلعبه أيزنبرج، سائق أوبر وكمال الأجسام الطموح الذي تم تجنيده، ومن ثم بدأ يفقد قبضته على الواقع عندما تستيقظ رغباته المكبوتة، فى خلال ذلك.

رتبت شركة CAA Media Finance التمويل وستتولى بيع الحقوق المحلية، فاز برودي بجائزة الأوسكار عن دوره في The Pianist، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

كما انضم الممثل أدريان برودى The Pianist، إلى الموسم الثالث من مسلسل Succession، حيث يلعب برودى دور جوش آرونسون، المستثمر الناشط الملياردير الذى يصبح له محورى فى المعركة من أجل ملكية Waystar، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كما أعلن القائمون على مسلسل الدراما Succession انضمام النجم العالمى ألكسندر سكارسجارد، للموسم الثالث من السلسلة، ليلعب دور شخصية Matsson، وهو مؤسس ومدير تنفيذى ناجح فى مجال التكنولوجيا.

وتركز سلسلة الدراما على عائلة الأثرياء، التى تتحكم فى أكبر تكتل إعلامى، وتشمل قائمة الممثلين براين كوكس، جيريمى سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، ونيكولاس براون.