شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تبدأ خلال أيام تصوير مشاهدها فى فيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة مى سليم تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "200 جنيه" للنجم هانى رمزى ونيللى كريم واسعاد يونس خلال أيام قليلة، فى الديكور الخاص بالعمل، والذى تدور احداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.



مى سليم

فيلم "200 جنيه"، بطولة عدد كبير من النجوم، وهم إسعاد يونس، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم في الدراما مشاركتها في مسلسلى "لحم غزال"، وشارك فى بطولته كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، خالد كمال، أحمد خليل.

كما ظهرت مى سليم فى رمضان الماضى أيضاً، كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.