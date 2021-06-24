"مش أنا" يتجاوز المليون جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، مساء أمس الأربعاء 23 يونيو، فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ماما حامل"، "ثانية واحدة"، و"الشنطة".

وحقق الفيلم في يومه الأول بدور العرض، إيراد بلغ مليون و10 آلاف و311 جنيهًا.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".