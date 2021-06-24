ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج.. تفاصيل أحدث أزمة في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يومًا بعد يوم تشهد الأزمة المشتعلة بين الرباعي، "الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة من جهة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي من جهة أخرى"، خاصة مع دخول أفراد من عائلات أفراد الأزمة.

وبدأت الأزمة مع ظهور الفنانة ريهام حجاج في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة النهار، إذ أكدت أن الانتقادات التي تعرضت لها كانت بسبب ملابسات زواجها، حيث تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد عام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحةً أن خبر الطلاق لم يكن معلنًا من الطرفين، ووقت ارتباطها بزوجها الحالي، حدث سوء تفاهم لدى الجمهور.

وفي إشارة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز "طليقة زوجها"، قالت ريهام الطرف الآخر (ياسمين عبدالعزيز) لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه؛ لأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وأن وقوع الطلاق بين أي زوجين لا يعني وجود طرف سيء بينهما، وأن الله حلل الطلاق كما حلل الزواج، وأن الجمهور لا يحق له إبداء الرأي في أخبار الزواج أو الطلاق؛ لأنه لا يمكن لأي شخص معرفة كواليس تلك الأحداث.

ومن جانبها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

وعبر حسابها في موقع "إنستجرام" نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة حملت تعليق: "تخيل أنا حارق دمك من غير ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت"، وعلقت: "الصمت مش ضعف، الصمت قوة".

ونشرت ياسمين أيضًا مقطع فيديو يجمعها وزوجها أحمد العوضي عبر حسابها في موقع "إنستجرام" وفي الخلفية أغنية الفنان رامي عياش: "قصة حب"؛ لتقوم بطبع قبلة على خده، وعلقت: "حب عمري"، وعلق هو بوضع مجموعة من القلوب.

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ووسط حالة الشد والجذب غير المباشرة، نشرت لمياء حلاوة "شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة" مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي، وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانة بيه، وشفت إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام بيتقال على حرابيق، وكلام ميصحش يتقال".

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وتابعت: "يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب وبنتهاجم، وبيتقال علينا كلام غلط، وإحنا مبنردش؛ علشان خاطر مصلحة أولادنا، وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا، إن إحنا نخاف على ولادنا، بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام، ده إحنا خلاص خرجناكِ من حياتنا، وقفلنا صفحتك، ومش بس كده مبنفتكركيش، وعايزينك أنتِ كمان تركزي في صفحتكِ، وتنسينا، وحاولي إن إنتِ تكوني سعيدة؛ لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك؛ لأن غير كده أنا أظن إنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عايزة أقولهولك، وأقوله لمصلحة ولادك".

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ويأتي الصراع المشتعل حاليًا بعد مرور عامين على التراشق عبر صفحات التواصل بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز من جانب، والفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في الجانب الآخر، والتي كانت بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، باقة ورد حمراء وعلقت عليها: (ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه)، وردت ريهام حجاج عبر صفحتها في الموقع نفسه، بنشر فيديو لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقال فيه: "مش أي حد يجيب ورد يبقى أنا، مبجبش ورد إلا لمراتي بس".

الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة في عام 2001، ولديهما من الأبناء ياسمين وسيف الدين، قبل أن يتم الكشف في 2018، عن زواج رجل الأعمال من ريهام حجاج.

وفي مايو 2020 أعلن الفنان أحمد العوضي عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز.