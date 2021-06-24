إلهام شاهين في طريقها إلى أسوان رفقة باسم سمرة وأحمد وفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين جديدتين، من رحلة سفرها إلى أسوان صباح اليوم الخميس 24 يونيو.

ظهرت إلهام في الصورة الأولى إلى جوار الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفي الصورة الثانية إلى جوار المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان أحمد وفيق، الفنان باسم سمرة، المذيعة بوسي شلبي، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل.

وعلقت إلهام "أنا وصديقتي الغالية د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في طريقنا لمهرجان سينما المرأة بأسوان".

جدير بالذكر أنه من المقرر تكريم الفنانة إلهام شاهين مساء اليوم في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة.