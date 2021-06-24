نجلاء بدر : ” هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان “

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 04:52 مساءً - طرحت الفنانة ” نجلاء بدر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عددا من التساؤلات حول الزواج وأسباب عقده على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان .

فكتبت نجلاء بدر في منشورها : ” هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان !! .. الجواز على الكتاب والسنة فقط والكتاب والسنة فيهم كل التشريع لعلاقة الأزواج إبتداءا من الخطبة وحسن المعاملة بين الأزواج والطلاق أو التسريح وحق الميراث .. ليه بنرجع لمذهب في عقد الزواج ” .

وتابعت : ” وياريت مش عايزة رد عشوائي لإني قريت كتير .. المقصود من كلامي إن عقد الجواز لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق لأن الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط ولكنه ليس أساسي في صيغة الزواج ” .

وأضافت : ” وبما إنه المذهب الوحيد المعترف بيه في المحاكم المصرية لحل النزاعات فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية ما يتكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين .. ولا يذكر اصلا لإن المحاكم أساسا هتقوم بتطبيق هذا المذهب سواء قبلت أو لا مع العلم إني اكتشفت إن في حالة الطلاق لا يذكر المذهب على الإطلاق ” .