كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 04:52 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تعرض حسابها على تطبيق ” واتس آب ” للسرقة .
وحرصت رانيا يوسف على تحذير اصدقائها من التعامل مع هذا الرقم وأي محادثات وطلبات تأتي من خلاله .
فكتبت في منشورها قائلة : ” لكل أصدقائي اللى معاهم رقمي .. تم اختراق الواتساب الخاص بي ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تعلن تعرضها للسرقة وتحذر من هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.