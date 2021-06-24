رانيا يوسف تعلن تعرضها للسرقة وتحذر من هذا الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 04:52 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن تعرض حسابها على تطبيق ” واتس آب ” للسرقة .

وحرصت رانيا يوسف على تحذير اصدقائها من التعامل مع هذا الرقم وأي محادثات وطلبات تأتي من خلاله .

فكتبت في منشورها قائلة : ” لكل أصدقائي اللى معاهم رقمي .. تم اختراق الواتساب الخاص بي ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم ” .