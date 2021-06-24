أنغام تبكي رحيل هذا الشخص : ” أنعي حتة من عمري “

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 04:52 مساءً - نعت الفنانة ” أنغام ” رحيل المخرج ” أحمد المهدي ” الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة .

فنشرت أنغام صورة للمخرج الراحل عبر حسابها على موقع إنستجرام كتبت في تعليقها عليها معربة عن حزنها الشديد لفقدانه : ” أقول إيه .. أنعي حتة من عمري !! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلي أيامي ” .

وتابعت : ” وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوي الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي إلى اللقاء .. ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال ” .

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد تعاونت مع المخرج أحمد المهدي في عدد من الكليبات الخاصة بأغانيها منها : سيدي وصالك وعمري معاك ومابتعلمش وكل ما نقرب ونص الدنيا .