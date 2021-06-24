ثاني دولة في أمريكا الوسطى تفتتح سفارتها بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت هندوراس، اليوم الخميس، سفارتها بالقدس، لتنضم إلى ثلاثة دول سبقتها في هذه الخطوة.

وفي حفل حضره رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت لدى استقباله "نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل.. سيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كرجل قام بعمل شجاع وصحيح من أجل دولة إسرائيل".

وكانت هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى بين غواتيمالا ونيكارغوا والسلفادور، قد أعلنت العام الماضي، أنها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وجاءت خطوتها حينها بعدما فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الباب عندما نقل سفارة بلاده إلى القدس في عام 2018. وتبعته جواتيمالا وكوسوفو في هذا الإجراء.

وكان ترامب اعترف بصورة منفردة في ديسمبر/كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة إليها، وهو ما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا.

ووقعت إسرائيل وهندوراس، اليوم، على اتفاقات في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم ومشاركة العلم في مجال تطوير الابتكار.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية نقل السفارة بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقالت الوزارة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تدين "بأشد العبارات إقدام هندوراس على نقل سفارتها اليوم إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية".



وهندوراس هي أول دولة تقدم على هذه الخطوة في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تشكلت الشهر الجاري، منهية 12 عاما من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وبذلك يقطف بينيت أولى ثمار ما زرعه نتنياهو في حقل السفارات.