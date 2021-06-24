شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ونجوم الفن يصلون محافظة أسوان لحضور مهرجانها السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى مطار أسوان، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، لحضور حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على أن تتوالى فعالياته حتى الثلاثاء المقبل.

وتوافد على مطار أسوان اليوم، الفنانون إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والراقصة دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس وكمال رمزى.

وتنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة أية الغريانى التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يكرم المهرجان في حفل افتتاحه النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى.