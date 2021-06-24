شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "الملوك" ويحيي حفلاً غنائيًا بالإسكندرية غدًا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد حفل بمحافظة الإسكندرية غداً الجمعة 25 يونيو، بأحد شواطئ المدينة ، على أن يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وطرح أحمد سعد، أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة "الملوك" بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، والتي تقول كلماتها:"أنا مش شايف فيكم ح.. انتوا عيال عايشين على الحك..كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد..مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل اسد.. متربتش انى ابقى لئيم.

وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" خلال شهر رمضان الماضى، والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

يذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة .