شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفلاً غنائيًا اليوم في الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أمس الفنان تامر حسنى إلى الرياض للمشاركة في حفل غنائى يقام اليوم الخميس فى التاسعة مساء في أحد الفنادق، ومن المقرر أن يقدم فيه أشهر أغانيه، وأبرزها: خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه، كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين

واحتفل تامر حسنى، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "مش أنا" مساء أمس الأول الثلاثاء، بأحد المولات الكبرى بأكتوبر، وسط حضور عائلته وعلى رأسهم والدته وشقيقه المنتج حسام حسنى وزوجته، إضافة إلى مخرجة الفيلم سارة وفيق، وعدد من الأصدقاء والفنانين الذين حضروا لتهنئة صناع الفيلم على طرحه.

من أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور العرض الخاص لتقديم التهنئة لنجم الجيل، مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.