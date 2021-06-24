"أذتينا وحاربتينا".. ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخلت ليلى ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج، على خط الأزمة والهجوم على الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طليقة والدها.

ونشرت ليلى عبر خاصية ستوري حساب انستجرام رسالة هجوم لم تذكر فيها أسماء الأشخاص المقصودة، قائلة: "إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير".

وتابعت: "الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".

يذكر أن الحساب الخاص بليلى محمد حلاوة يتبعه عدد من أفراد عائلتها ومن بينهم الفنانة ريهام حجاج زوجة والدها.

كانت الفنانة ريهام حجاج، تصدرت مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج "سهرة خاصة" على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت ريهام للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من ياسمين.