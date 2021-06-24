شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه رسالة جديدة: "مبنردش الإهانة بالإهانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

جدد الفنان وائل عبدالعزيز دعمه لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا اعتذاره لها عن أي "غلط" صدر منه في حقها.

وائل نشر عبر صفحته في موقع فيس بوك صورة ياسمين، وكتب: "ربنا سبحانه عز وجل معاكِ، وأنا في ظهركِ ومعاكِ بكل ما أملك من صحة وقوة، لحد آخر يوم في عمري، وأفديكِ بحياتي لو حد مَسِّكِ بشيء مش كلام وأنتِ حافظاني".

وأضاف: "متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية، وبتأسفلك لو في يوم صدر مني غلط كان بنزعه الإخوة مش أكتر، ولا يهمك إحنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا".

وائل كان قد سبق وأكد دعمه لشقيقته، وكتب: "أنا أقفش منها وتقفش عليا آه، إنما يتلمس شعرة منها أكل قلبك وأهد المعبد باللي فيه".

كانت ياسمين نشرت صورة، وجهتها لشخصين دون الكشف عن اسميهما، معلقة: "على الله حكايتكم يا جوز...".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل: "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.