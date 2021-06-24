رسالة دعم من وائل عبد العزيز إلى شقيقته : ” معاكي لحد آخر يوم في عمري وافديكي بحياتي “

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 02:57 مساءً - أعرب الفنان ” وائل عبد العززيز ” عن دعمه لشقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” على خلفية الجدل الذي أثير حولها في الأيام الماضية بعد ظهور الفنانة ” ريهام حجاج ” مع الإعلامية ” بوسي شلبي ” وحديثها عن زواجها من ” محمد حلاوة ” .

فنشر وائل عبد العزيز صورة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب في تعليقه عليها : ” ربنا سبحانه عز وجل معاكي وأنا فضهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري وافديكي بحياتي لو حد مسك بشيء مش كلام وإنتي حافظاني ” .

وتابع : ” متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية .. وبتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعة الأخوة مش أكتر .. ولا يهمك إحنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا ” .