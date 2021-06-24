مساء اليوم.. انطلاق مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

استقبلت مدينة أسوان جنوبي مصر، ضيوف النسخة الخامسة من مهرجان أفلام المرأة، وهو المهرجان الذي يحمل اسم المدينة التاريخية، ويقام في الفترة من 24 وحتى 29 من شهر يونيو (حزيران) الجاري.



وبحسب بيان صادر اليوم، فإن حفل افتتاح المهرجان، سيقام في التاسعة من مساء اليوم، وتحمل النسخة الجديدة من المهرجان، اسم "دورة النيل ".

ويحضر حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر و أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويُكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر، ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

كما يُكرم المهرجان، في حفل افتتاحه، النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة الشابة دنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي مني البنداري.

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء نسخته الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتيهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت ، وهي مؤسسة مجتمعية مصرية غير حكومية تهتم بقضايا المرأة.