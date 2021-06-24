"اللوفر أبوظبي" يستضيف عرضا موسيقيا عالميا لـ"ناو يونايتد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف متحف اللوفر أبوظبي مجموعة "ناو يونايتد"، فرقة البوب العالمية لبثّ عرضها الموسيقي الحيّ.

وسُيقام لمرة واحدة فقط للملايين من جماهير البوب حول العالم في الأول من يوليو المقبل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والإبداعية في إمارة أبوظبي.

ويُقدم العرض الذي سيحمل اسم (#NowLove- Live From Abu Dhabi 16) عملاً من أهم الأعمال الفنية الناجحة للفرقة وسيبثّ العرض مباشرةً على قناة "ناو يونايتد" الرسمية على يوتيوب التي حصدت أكثر من ملياري مشاهدة إجمالية إلى اليوم.

وقد تمكنت الفرقة من تعزيز انتشارها عبر مجموعة متنوعة من المنصات فجمعت أكثر من 153 مليون متابعاَ حول العالم.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي إن أعضاء فرقة ناو يونايتد سيعيشون تجربة مميزة في اللوفر أبوظبي حيث تروي مجموعتنا العالمية أروع القصص الإنسانية الغنية والمتنوعة كما تجمعنا بالفرقة الغنائية الموهوبة مهمة مشتركة تتمثل في بناء الروابط ومد الجسور بين مختلف المناطق الجغرافية والثقافات.





وأضاف أننا على ثقة بأن عرض ناو يونايتد سيبثّ طاقة مميزة ويجذب جماهير جديدة للمتحف الذي اختارته الفرقة أيضاً لتصوير أحدث فيديو موسيقي لها، ما يؤكد أن المتحف هو أكثر من مجرد وجهة لاكتشاف الفنون، بل هو موطن للإبداع بكافة أشكاله.

من جانبه، قال سيمون فولر، مؤسس فرقة "ناو يونايتد"أنه مع استمرار تصاعد شهرة مجموعة ناو يونايتد في جميع أنحاء العالم، شعرنا أنها اللحظة المثالية لتقديم أول عرض افتراضي لنا. فخلال الأشهر الأخيرة وبعد زيارتنا لأبوظبي سحرنا جمال هذه المدينة وأصبحت بمثابة وطننا الثاني، فهي بيئة آمنة وهادئة ومثالية لتطوير المحتوى والتقاء أعضاء الفرقة.

وأضاف: "سنكلل هذه الشراكة الرائعة بأدائنا المنتظر في متحف اللوفر أبوظبي المثير للإعجاب. فهذا المتحف من أروع التصاميم المعمارية المتميزة التي رأيتها على الإطلاق، لذا أتطلع قُدماً إلى مشاركة عرضنا الجديد مع الملايين من محبينا وجماهيرنا المتحمسين حول العالم".

فرقة موهوبة ومتميزة

وقال عمر الظاهري، رئيس تطوير الأعمال في لجنة أبوظبي للأفلام إن مجموعة ناو يونايتد تعد من الفرق الموهوبة والمتميزة والتي تتابعها شريحة واسعة من الجماهير العالمية.





ومن خلال بثّ هذا العرض الموسيقي لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ستخطف أبوظبي الأضواء وستظهر للعالم الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة في العاصمة الإماراتية.

ويشكل الدعم الذي تقدمه المواهب المحلية والمؤسسات الثقافية والإبداعية الكبرى في الإمارة للإبداع والمبدعين دليلاً آخر على التزامنا بتنمية هذا القطاع الحيوي والمتنامي.

بدورها، قالت فاطمة هلال، رئيس التحرير بالإنابة لمجلة "زهرة الخليج" التي ستتولى إنتاج العرض الموسيقي الحيّ إن مجموعة ناو يونايتد الغنائية تعد من الفرق الموسيقية الاستثنائية التي تعكس تنوع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل رائع وهو ما يتماشى أيضاً مع الذائقة الفنية لدى محبي زهرة الخليج. نحن متحمسون جداً لدخولنا في شراكة مع مجموعة مميزة من أهم المؤسسات الثقافية والإبداعية في أبوظبي لإمتاع ملايين المشاهدين حول العالم بكوكبة من أروع المواهب العالمية المتألقة في فرقة ناو يونايتد.





من جهته، قال فابريس دوكري، المدير العام لمنتجع وفلل السعديات روتانا، إننا فخورون باستضافة أعضاء فريق ناو يونايتد منذ زيارتهم الأولى لأبوظبي وقد كان إعداد المسرح يومياً لهؤلاء الفنانين الموهوبين مصدراً للبهجة والسعادة.

جدير بالذكر أنه خلال زيارة الفرقة الدولية لأبوظبي، استكملت استعداداتها للعرض الموسيقي في مساحة وفرتها بيركلي أبوظبي، كذلك ستعمل على تصوير محتوى إضافي في المدينة بما في ذلك مقاطع موسيقية ومحتوى لموقع يوتيوب وسيتم التصوير والإنتاج في أبوظبي بالاعتماد على المواهب المحلية وفرق الدعم وخدمات الإنتاج.