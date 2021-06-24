شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تهاجم ميريل ستريب وتؤكد أنا أفضل منها فى أدوار الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الممثلة العالمية شارون ستون وابلاً من الهجوم على الممثلة الكبيرة ميريل ستريب بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة بالأمس الثلاثاء، حيث كشف موقع الديلى ميل أن ستون وفور ذكر اسم ميريل ستريب أمامها لم تخفى انتقاداتها لها، خلال مقابلة نقلها تقرير الديلى ميل وأضاف فيها وصف نفسها بأنها أفضل من ميريل ستريب بنوعية الأدوار الشريرة .

كما لم تكتفى شارون ستون التي فازت بجائزة أوسكار واحدة خلال مسيرتها بذلك وإنما أضافت بأن ميريل ستريب ليست بالممثلة التي ليس لها مثيل مثلما يقال، مؤكدة بأن هناك الكثيرات يتمتعن بموهبة مثلها ولكن لم تساعدهم الظروف على أن يتم تسليط الضوء عليهن بتلك الهالة التي اعتادت أن تحاط بها ميريل ستريب، كما أضافت بأن ميريل لم تكن لتستطيع لعب شخصيتها بأفلام مثل بازيك أو كازينو التى نالت عنه الأوسكار.



شارون تهاجم ميريل ستريب

وما ان تم نشر تلك التصريحات حتى قام المدافعين عن ميريل ستريب بالرد عليها من خلال تغريدات على تويتر هاجموا فيها شارون ستون مدعين أن الأخيرة لم تترشح سوى في مناسبتين لجائزة الأوسكار فازت بواحدة وخسرت الأخرى في حين ترشحت ميريل ستريب 21 مرة حققت فيها الجائزة ثلاثة مرات.



شارون وميريل

من ناحية أخرى سبق وكشفت نجمة هوليود شارون ستون عن تلقيها لقاح كورونا من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حصلت على تطعيمى الأول من فيروس كورونا"، كما حرصت على حث متابعيها على ضرورة أخذ اللقاح من أجل الوقاية من الفيروس، وناشدت الجميع بضرورة الحصول عليه.