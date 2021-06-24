شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تشارك في بطولة Tower of Terror لـ ديزني .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، إلى طاقم عمل فيلم Tower of Terror، المقرر تطويره وطرحه عبر منصة ديزني بلس الشهيرة، بحسب تقرير عبر موقع collider.

ومن المقرر ان يقوم مخرج فيلم Toy Story 4، بقيادة عملية اخراج الفيلم الجديد الذي ستقوم ببطولته جوهانسون،. ومن المقرر ان تقوم يوهانسون بعملية الإنتاج عبر شركتها جنبًا إلى جنب مع جوناثان ليا.



سكارليت جوهانسون

كانت جوهانسون، المرشحة لجائزة الأوسكار مرتين، في التاسعة من عمرها فقط عندما حصلت علي أول وظيفة حقيقية مدفوعة الأجر مع كونان أوبراين، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا لأول مرة على الشاشة الصغيرة كبطلة في مقطع تم تسجيله في حلقة 15 مارس 1994.

وكانت قد كشفت Marvel Studios عن مقطع دعائي جديد لـ Black Widow من خلال توتير اليوم، حيث قالت شخصية ناتاشا رومانوف، التي تقوم بدورها سكارليت جوهانسون، في الفيديو التشويقي الذي دام دقيقتين: "أنت لا تعرف كل شيء عني، لقد عشت الكثير من الأرواح"، "لقد ارتكبت أخطاء في الاختيار بين ما يريد العالم أن تكون وبين من أنت."