شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة جديدة:" مبنردش الإهانة بالإهانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جدد الفنان وائل عبد العزيز دعمه لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا اعتذاره لها عن أي "غلط" صدر منه في حقها.

وائل نشر عبر صفحته في موقع فيس بوك صورة ياسمين، وكتب :"ربنا سبحانه عز وجل معاكي، وأنا في ظهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحة وقوة، لحد أخر يوم في عمري، وأفديكي بحياتي لو حد مسك بشيء مش كلام وانتي حافظاني"

وأضاف:"متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يامتربية، وبتأسفلك لو في يوم صدر مني غلط كان بنزعه الأخوة مش أكتر، ولا يهمك احنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا".

وائل كان قد سبق وأكد دعمه لشقيقته، وكتب"أنا اقفش منها وتقفش عليا آه، إنما يتلمس شعرة منها أكل قلبك وأهد المعبد باللي فيه".

كانت ياسمين نشرت صورة، وجهتها لشخصين دون الكشف عن اسميهما، معلقة "على الله حكايتكم يا جوز...".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.