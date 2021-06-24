نجل مجدي كامل يوجه رسالة غامضة:"أنا خطر على البشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه عادل نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد رسالة غامضة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عادل، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا أصلاً خطر على البشر".

وكان عادل مجدي كامل، كشف عن مروره بفترة صعبة أواخر العام الماضي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدي بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، ومش عارف أتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي، بس أنا هكتب الكلام اللي عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتي بايظة بقالها 4 شهور من يوم 15-6 لحد النهاردة 15-10".

وأضاف: "الأربع شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي، من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت على نفسيتي، أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم 15-6، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقى أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان في ذكريات حلوة أووي لينا مع بعض، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل، بس الحمد لله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ".

وأعلن في نهاية أكتوبر الماضي، عن انتهاء أزمته الصحية،عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "الحمد الله دائماً وأبداً على كل شئ.. بعد تعب فترة كبيرة وبعد أوحش إحساس حسيته في حياتي وبعد أصعب فترة عدت عليا في حياتي وعمري مقدر أنساها علشان الفترة دي خلتني أتعلم حاجات كتيرة جداً وخلتني أعرف مين اللي يستاهل أديلوا عيني ومين اللي مكنش ينفع يبقى موجود في حياتي أصلاً ".

وتابع: "الحمد الله إن ده حصل علشان ربنا يخليني أكتشف حاجات كتير .. كنت معمي عنها والحمد الله على النعمة الكبيرة وهي نعمة الناس اللي بتحبك وبتدعيلك من قلبها، أنا بجد مبسوط أوي من الناس اللي كانت بتكلمني كل شوية، ومن الناس اللي كانت بتبعتلي ومن الناس اللي كانت بتدعيلي وهما أصلاً في ناس كتيرة جداً منهم ميعرفنيش، أنا بجد مش عارف أشكركم إزاي ولا عارف أقول كلام يوصف قد إيه انتوا ناس طيبة وجدعة وناس قلوبها صافية وبتتمنى الخير لغيرهم ألف ألف شكر لكل الناس اللي كلمتني وكانت قلقانة عليا".

وأضاف: "أنا الحمد لله بقيت تمام ورجعت أحسن من الأول وطلعت من اللي أنا كنت فيه، ومن النهاردة إن شاء الله هنزل التمرين وهرجع أتمرن تاني وأعيش حياتي زي الأول والحمد لله على الدرس اللي أنا اتعلمته في الفترة دي وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، ويكون كله إيجابيات ويكون كله نجاح وفرح وسعادة، أحب أشكر كل الناس تاني، انتوا على راسي من فوق والله وأنا دلوقتي عرفت وبقيت متأكد إن ساعات الغريب عنك بيكون أحسن مليون مرة من أقرب الناس ليك، علشان اكتشفت إن الغريب بيفضل زعلان عليك، لكن القريب بيزعل عليك شوية وبينسى..المهم مش عايز أطول عليكوا .. أنا الحمد لله بقيت زي الفل ومن النهاردة حياة مختلفة تماماً عن اللي فاتت وحياة أحسن بإذن الله".