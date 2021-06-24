عبد المجيد عبدالله يعود بعد غياب طويل بألبوم جديد

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 01:25 مساءً - بعد غياب استمر ست سنوات عن إصدار المجموعات الغنائية والاكتفاء بطرح الأغنيات المنفردة، قرّر الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله طرح ألبوم جديد.

وكشف المطرب الخليجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أسماء الشعراء والملحنين الذين سيتعاون معهم في عمله المقبل، إذ يعتمد في الكلمات على تركي، وواحد، وتركي آل الشيخ، وفهد المساعد، وسعود البابطين، والعاليه، والجادل، وعبدالرحمن العثمان، وأحمد الصانع وحسن عبدالعزيز. وعلى صعيد الألحان، يتعاون مع طارق محمد، وعبدالرحمن العثمان، ومبهم، وياسر بوعلي.

وأوضح منشور عبدالله أنّ الألبوم الجديد يتضمن 21 أغنية، من بينها: “عالم موازي”، و”مشكور” و”لا تعاتب”، و”ملل حبي”، و”تهدّدني”، و”مع السلامة”، و”إبك عني”، و”سامح الله”، و”يابن الأوادم”.

يُذكر أنّ آخر ألبوم غنائي طرحه عبد المجيد عبدالله كان في عام 2015 بعنوان “اسمعني”، وضمّ 20 أغنية.