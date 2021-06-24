كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 01:25 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” صورة لمولودتها التي رزقت بها قبل أيام في الظهور الأول لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهر في الصورة زوج ديانا كرزون الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” وهو يحمل طفلتهما والتي تم تسميتها بإسم ” سلمى ” .
وكتبت ديانا كرزون في تعليقها على الصورة : ” شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى) ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لمولودة ديانا كرزون والأخيرة تكشف عن إسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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