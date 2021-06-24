الظهور الأول لمولودة ديانا كرزون والأخيرة تكشف عن إسمها

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 01:25 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” صورة لمولودتها التي رزقت بها قبل أيام في الظهور الأول لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهر في الصورة زوج ديانا كرزون الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” وهو يحمل طفلتهما والتي تم تسميتها بإسم ” سلمى ” .

وكتبت ديانا كرزون في تعليقها على الصورة : ” شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى) ” .