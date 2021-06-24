أسرة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز.. القصة الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار محمد حلاوة طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز والزوج الحالي للفنانة ريهام حجاج حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وفي الفترة الأخيرة، هاجمت أسرة محمد حلاوة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز وطالبتها بالابتعاد عن العائلة والاهتمام بحياتها الخاصة.

القصة بدأت عندما استضافت إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في شهر رمضان الماضي الإعلامية بوسي شلبي، والتي وجهت لها سؤالا: "ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتلفزيون أبيض وأسود"، لترد بوسي شلبي قائلة: "يسرا هي رقم واحد في الوطن العربي".



بعدها تنشر ياسمين عبدالعزيز عبر أنستقرام مقطعا من هذه المقابلة وعلقت عليه بإيموجي ضاحك قائلة: "هموت".

لتلتزم بوسي الصمت وتفاجئ الجميع بمقابلة خاصة مع ريهام حجاج تحكى عن علاقتها بمحمد حلاوة وتتجاهل اسم ياسمين عبدالعزيز وذكرتها باسم الطرف الثاني، لتعلق ياسمين عبدالعزيز على الحلقة قائلة: "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟ الصمت مش ضعف الصمت قوة".





كما علقت من خلال بوست آخر بصورة مع أحمد العوضي قائلة: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".





وكان هذا البوست سببا في هجوم أسرة محمد حلاوة على ياسمين، حيث ظهرت لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات :أنستقرام".

وقالت: "أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال".

وأضافت: "يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش".

واختتمت: "عاوزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنت تكوني سعيدة لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك".

بدورها، شنت ليلى محمد حلاوة ابنه رجل الأعمال محمد حلاوة، هجوما حادا على الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجة والدها السابقة.



وقالت "ليلى"، عبر حسابها على "أنستقرام": "إوعي تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي الي خطفتي بابا مننا، من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتي تقطعي علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير".

وأضافت: "الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس الي حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل".

وتابعت: "أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس كلها".

وختمت حديثها مهددة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".