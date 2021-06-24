شكرا لقرائتكم خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر صدم الوسط الفني في مصر، أعلن وفاة المخرج الشهير أحمد المهدي، إثر إصابته بسرطان الكبد، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية، أمس الأربعاء.

ونشر الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر صورة تجمعه بالراحل، وعلق عليها "البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي".

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كما أعلن مدير التصوير محسن أحمد خبر الوفاة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا رب لطفك تلقيت خبرا زلزل كياني وأنا في طريق العودة من مهرجان الإسماعيلية، وهو وفاة صديقي وزميل مهنتي المخرج ومدير التصوير الموهوب أحمد المهدي رحمه الله والهنا الصبر على فقدان صديق وزميل غالي ومحبوب من كل الناس، ربنا يرحمك يا أخي الأصغر أحمد المهدي".

بدورها، وجهت أنغام رسالة مؤثرة للراحل قائلة: "أقول إيه!! أنعي حتة من عمري!! حبيبي وأخويا وصديقي وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي، المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي إلى اللقاء ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال".

كليبات شهيرة.. وفوازير هنيدي

يذكر أن المهدي بدأ مشواره الفني عام 1997، أخرج عددا من الكليبات الشهيرة لكبار النجوم مثل سيدي وصالك، وكل ما نقرب لبعض للفنانة أنغام، و"مالي ومال الناس" للفنان صابر الرباعي، و"طوبة فوق طوبة" للفنانة آمال ماهر، و"هلبا" للفنان أيمن الاعتر، و"زمان" للفنانة أمل حجازي وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ويعد فيلم "بحر النجوم" الذي صدر عام 2008 من أهم أعمال الراحل، والذي شارك ببطولته 5 من نجوم الفن العربي وهم: وائل كفوري وهيفاء وهبي وأحمد الشريف وكارول سماحة ورويدا المحروقي.

كما حقق أحمد المهدي نجاحا كبيرا مع الفنان محمد هنيدي بفوازير: "مسلسليكو" التي عرضت خلال شهر رمضان عام 2013.