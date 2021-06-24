شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ماما حامل" يتخطى 3 ملايين و 500 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "ماما حامل" الوصول إلى 3 مليون و 500 ألف جنيه في شباك التذاكر، وذلك خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق يوم الأربعاء 2 يونيو الجارى، محققاً فى أسبوعه الأول مليون و400 ألف جنيه، وأسبوعه الثانى مليون و200 ألف جنيه، والأسبوع الثالث حقق 950 ألف جنيه.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.