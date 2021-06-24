شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة "بنحبك" .. إهداء لمصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة السورية أصالة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تهديها إلى مصر بعنوان "بنحبك"، ونشرت أصالة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وتظهر بها في صورة مرسومة وخلفها الأهرامات، قائلة :"اغنية " بنحبك " اليوم الساعة 6 مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب..إلى أهل مصر المحروسة بنحبك".



اصالة

وكانت المطربة السورية أصالة طرحت مؤخرا مقطع فيديو قصير من أغنيتها الجديدة "بنحبك"، الموجهة للشعب المصرى، حيث نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وجاءت كلمات الأغنية المقرر طرحها اليوم كالآتى: "مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها، حضن وسند ضهر وأمان دايما قوى، كتر خيرك بنحبك أوى، بنحبك أوي، بنحبك يا أهل المحروسة".

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.