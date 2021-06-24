شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل بطل من أبطال فيلم "العارف" قبل طرحه بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجى فيلمز" البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال فيلم "العارف" المنتظر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 14 يوليو المقبل، حيث تصدر كل بطل من أبطال الفيلم الخمسة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص بوستراً منفرداً وذلك من أجل الدعاية على السوشيال ميديا.



احمد عز

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للفيلم قبل أيام، وسيطرت عليه مشاهد الأكشن والمطاردات والتفجيرات، كما كشف البرومو عن تصوير الفيلم فى أكثر من دولة بجانب مصر، وجاء ذلك بعدما روج أبطال الفيلم للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.



احمد فهمى

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



محمود حميدة



كارمن بصيبص