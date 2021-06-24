شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزيف لجورجينا رودريجز يوجه رسالة لياسمين صبري بدعوي تقليد إطلالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارحساب منسوب لجورجينا رودريجز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل برسالة للنجمة ياسمين صبري، بعد تداول بعض المنشورات التي تربط بينهما لتشابه إطلالتهم فى أكثرمن مناسبة، المظهر والملابس، قائلة :"كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت فيه إلى الصفحة الرسمية لياسمين صبري.



جورجينا رودريجز









وعلى الرغم أن الصفحة غير رسمية وغير موثقة لجورجينا رودريجز، تفاعل معها عدد كبير من متابعي الحساب والبالغ عددهم 163 ألف متابع، مدافعين عن النجمة ياسمين صبري، وجاءت التعليقات تحمل طابع السخرية كعادة الشعب المصري، فقال أحد التعليقات :" قال جورجينا قال بنتنا احلي واجمل"، فيما علق الفنان مصطفي درويش ساخرا :"عليا النعمة ياسمين احلي منك يا جورچينا السيد انتي".



حساب جورجينا الموثق على انستجرام



صفحة باسم جورجينا على فيس بوك











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تعليق مصطفي درويش

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق منسوب لياسمين صبري، تقول به "أنا لا أتنافس مع أي شخص"، في إشارة منها لأنها لا تقلدها.



ياسمين صبري

وكانت ياسمين صبري حذرت مؤخرا من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل فيس بوك، ويستغل الكثير من صورها ومنشوراتها لخداع الجمهور والمتابعين.

وحرصت ياسمين صبرى على توعيه متابعيها وجمهورها، من الحساب المزيف الذى يمتلك 2.7 مليون متابع، وكتبت على حسابها عبر تويتر الموثق "لا يوجد لدى حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وانا هقفله".