شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى شعبان عبد الرحيم.. حمو بيكا نفس الاستايل و الاكسسوارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا، دائما بستايل واكسسوارات ذهب غريبة، تجعله محط الأنظار ويشغل الكثيرون بملابسه وخصوصا أنه يرتدي ملابس قريبة من ستايل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ويظهر بنفس استايل الملابس والساعات و السلاسل الضخمة المرصعة بالذهب، ويتلقى دائما حمو بيكا تعليقات من قبل متابعيه يستاءلون عن استايل ملابسه الغريب ومن أين يشتريها .



حمو بيكا



حمو بيكا



حمو بيكا



حمو بيكا



شعبان عبد الرحيم

ودخل مطرب المهرجانات حمو بيكا، فى مشادة الأيام الماضية مع الفنان محمد شاهين بسبب تسجيل أغنية "قلبى شايل وجع".

وكتب حمو بيكا: "بخصوص أغنية قلبي شايل وجع بتاعتي أنا ومحمد شاهين، أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع، الأغنية دي اترفعت وأنا نايم لأني قبل ما أنام كنت عامل لايف إني مأجل شغلي وأن الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني، وأن الشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها".

وقال محمد شاهين لـ"الخليج 365": "قبل رمضان كلمنى مصمم البوسترات يعمل عند حمو بيكا قالى بيكا عاوزك فى الاستوديو روحت واتكلمنا قالى عندى أغنية لقيت كلامها كويس وسجلناها سوا، وبعد ما خلصنا كذا مرة أروح لبيكا الاستوديو غير متواجد، وبعد كده كلمته عشان نكلم فى حقوق الملكية والتفاصيل قالى حقوق الأغنية كلها ليا، وقالى اعتبر الأغنية مش هتنزل ولا غنيت وهشيلها من الألبوم واليوم اتفاجئ الأغنية تنزل على اليوتيوب،