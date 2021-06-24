شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على فيلم "مش أنا":فخورة بيك.. ويرد: بشكرك لتحملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني على تهنئته بعد طرح فيلمه الجديد "مش أنا"، في السينمات أمس، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"مبروك حبيبي ، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي شارك في عمل هذا الفيلم الرائع.. بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ..بارك الله فيك وبالنجاح دائما".

ورد تامر بالتعليقات قائلا :"ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك فرحان أوي أن الفيلم عجبك بالشكل دا عشان فعلاً بحب ذوقك و عشان انتي اكتر واحده عارف انا تعبت قد ايه في تأليف الفيلم و تمثيله و بشكرك انتي كمان لتحملك و دعمك ليا و بشكر تاليه و امايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت و بشكر استاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطه على السيناريو .. ربنا يخليكوا ليا".



بسمة بوسيل

احتفل النجم تامر حسنى، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "مش أنا" بأحد المولات الكبرى بأكتوبر، وسط حضور عائلته وعلى رأسهم والدته وشقيقه المنتج حسام حسنى وزوجته، إضافة إلى مخرجة الفيلم سارة وفيق، وعدد من الأصدقاء والفنانين الذين حضروا لتهنئة صناع الفيلم على طرحه.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.