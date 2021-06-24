شاهد.. هند القحطاني تستعرض جسمها: “ترتب وانحت”!

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 11:51 صباحاً - عبرت المشهورة السعودية هند القحطاني عن خسارتها بعض الوزن حيث استعرضت جسمها عبر مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي لاظهار الفرق.

وقالت هند القحطاني: “ابغى اوريكم جسمي لأني الصراحة فرحانة فيه” قبل ان تبتعد عن الكاميرا لاظهار جسمها حيث كانت تبلس فستان ضيق.

ثم قالت احسه كده شكله ترتب وانحت صاير جسمي احلى الصراحة رهيبة هذه الكوتش”.

وقد اشاد المتابعين برشاقة هند القحطاني فيما شكك البعض بكلامها وطالبها بإزالة الفلتر والمشد لتصديقها.

وكانت هند القحطاني قد طمأنت متابعيها على صحتها خلال الايام الماضية مشيرة إلى أنها تحسنت بعد إصابتها بأعراض فيروس كورونا المستجد، مما أدى لمواجهتها صعوبات صحية صعبة.

وتحدثت الفاشينستا السعودية قائلة إنها فضلت الظهور بنفسها لتطمئن محبيها على صحتها، واصفة صحتها حالياً بأنها تحسنت وأصبحت كالحصان.

وتابعت القحطاني أنها حتى الآن لا تعرف ما إن كانت قد أصيبت فعلا بفيروس كورونا أم أنها أعراض مشابهة، لافتة إلى أن صوتها بدأ يتحسن قليلا لأنها عانت الأمرين خلال الأيام الماضية بسبب صعوبة التحدث.