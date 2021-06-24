محاكمة شريهان في “برومو” مسرحيتها الجديدة “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، جرعة التشويق لمسرحية الفنانة المصرية، شريهان، الجديدة “كوكو شانيل”، التي ستعود بها للمسرح بعد غياب لسنوات طويلة.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته على “تويتر”، برومو جديداً لمسرحية “كوكو شانيل”، ظهرت خلاله شريهان واقفة في قفص الاتهام، ترد على الاتهامات التي وجهتها لها المحكمة.

واعترفت شريهان، خلال البرومو، بارتكابها جريمة “الحب”، إذ قالت: “آه حبيت.. للأسف حبيت.. اللي بيتحكم في الحب القلب واللي بيتحكم في القلب الحب”.

وعلق آل الشيخ على البرومو الذي نشره، قائلاً: “مين منتظر مثلنا؟.. العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل.. النجمة شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح”.

مسرحية “كوكو شانيل” بطولة شريهان وأيمن القيسوني، وإنجي وجدان، وتقدم به 9 استعراضات غنائية، وهي من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، والأغاني من ألحان إيهاب عبدالواحد.

وفي وقت سابق، كشف السيناريست المصري، مدحت العدل، تفاصيل مسرحية ”كوكو شانيل”، موضحاً أن المسرحية ستكون علامة، سواء في تاريخ شريهان أو تاريخ المسرح.

وعن موعد عرضها، قال: “جمال العدل هو اللي ليه الحق يقول تتعرض إمتى لأنه المنتج، والمسرحية لازم تتعرض الأول على المسرح، ثم تلفزيونياً”.

وأكد مدحت العدل، خلال حديث تلفزيوني، أن “المسرحية سيتم عرضها لأول مرة في مصر، ثم بموسم الترفيه في السعودية”.