تضامناً معها في أزمتها الأخيرة.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر إليها رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم الفنان المصري الشاب، وائل عبدالعزيز، الاعتذار الرسمي، وبشكل صريح لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد خلافات طويلة دامت بينهما، إثر زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي، حيث كان معترضاً على الطريقة التي تزوجت بها، ووجه لها هجوماً حاداً.

جاء اعتذار شقيق ياسمين عبدالعزيز، ليعرب عن تضامنه الكامل معها حيال الأزمة الأخيرة، التي تعرضت لها إبان استضافة الإعلامية المصرية بوسي شلبي الفنانة المصرية ريهام حجاج، التي تعد زوجة طليقها محمد حلاوة، والتي تحدثت عن كواليس الطلاق، فضلاً عن حرب كلامية صرحت فيها شلبي بأن الطرف الثاني، وتقصد “ياسمين”، لازالت تحب طليقها.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، في منشور له عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، قائلاً: “أنا ومن بعد ربنا سبحانه عز وجل وراكي، وأنا في ضهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري.. وافديكي بحياتي لو حد مسّك بشيء مش كلام وانتي حافظاني”.

وتابع وائل عبدالعزيز: “متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية.. وبتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعة الأخوة مش أكتر.. ولا يهمك إحنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا”.