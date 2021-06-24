الأمن يوقف حفلاً أحيته دنيا بطمة لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد الحفل الذي أحيته دنيا بطمة برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة، بمدينة طنجة حالة من الفوضى، عجلت بتدخل عناصر الأمن لوقف خرق حالة الطوارئ الصحية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحضور كبير عرفه المعرض، بمشاركة بطمة والممثلة فرح الفاسي.

ودون احترام أي تباعد وبلا الكمامات، لم يبال بعض جمهور بطمة الحاضر بالتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها تفادياً للإصابة بفيروس كورونا.

وفي المقابل، عبرت دنيا بطمة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الذي حظيت به، موضحة أن الحضور الغفير دليل على “حب الناس” وصدق مشاعرهم تجاهها.

وغابت بطمة طيلة السنوات الأخيرة، عن السهرات والأنشطة الفنية، بسبب تورطها في قضية ما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي، حيث اقتصرت على حضور بعض المناسبات الصغيرة مثل افتتاح محلات الموضة والديكور.

وتصدرت بطمة، قائمة أعلى الفيديوهات مشاهدة عبر منصة “يوتيوب” من خلال أغنيتها “حب المصالح”، فيما حصدت الأغنية ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتعاملت بطمة في هذا العمل، مع عماد الأسعد على مستوى الكلمات، وأسعد حسن على مستوى الألحان، فيما تكلف بالإخراج زوجها “محمد الترك”.