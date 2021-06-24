نوال الكويتية تشارك الجمهور السعودي في حفلات الصيف بالرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجدِّد نوال الكويتية حضورها في حفلات الصيف، تحديداًفي العاصمة الرياض؛ إذ تُحيي حفلاً غنائياً بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس المقبل، في أول أيام الشهر القادم،بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وتأتي حفلة نوال الكويتية بفندق الفور سيزن بالرياض بعد أن قدَّم عدد من الفنانين حفلاتهم ضمن حفلات الصيف بالعاصمة، في حين أن نوال لازمت الجمهور السعودي كثيراً في أكثر من مناسبة غنائية تنوعت باختلاف مناسبتها، من بينها حفلات العيد واليوم الوطني السعودي، وحفلات مواسم السعودية، ومن بينها موسم السودة، وموسم الرياض الذي كرست فيه عطاءها بمجموعة من الحفلات والأمسيات الغنائية.

ووثقت نوال علاقتها المتينة مع الجمهور السعودي، إذ طرحت أكثر من عمل غنائي وطني، من بينها “سعودي”،التي أصبحت متداولة لدى محبيها تحديداً في حفلاتها الغنائية.

وكانت نوال قد طرحت ألبوم “الحنين”، الذي يُعَدُّ أحدث ألبوماتها الغنائية في نوفمبر 2019، وفور طرحها الألبوم تغنت فيه من أعمالها إبان حفل أحيته في موسم الرياض،وتحديداً في مركز الملك فهد الثقافي.

وتستعد نوال الكويتية للتحضير والوقوف على مجموعة من الأعمال الغنائية المختارة في الألبوم المقبل، ويتضمن نخبة من أبرز الملحنين والشعراء على الساحة الفنية.

وكانت نوال قد طرحت أغنية “القلب يفداك”، التي تُعتبر من ضمن الأعمال الغنائية المنفردة في فبراير الماضي.

وفي سياق منفصل، نشرت روتانا عبر حسابها على “تويتر” فيديو للقاء يجمع كلاً من سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والفنانة نوال وزوجها الملحن مشعل العروج، في حديث ودي متبادل، وكان عنوان الفيديو (بعد غياب طويل).

وكتب تغريدة مرافقة الفيديو: “بعد غيابٍ طويل العراب #سالم_الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يلتقي بقيثارة الخليج #نوال_الكويتية والملحن #مشعل_العروج وحديث ودّي متبادل.. تتوقعون في عمل جديد؟”.

وبالفعل قدمت روتانا المفاجأة الجماهيرية لجمهور نوال، التي بدورها ستقدِّم لها حفلاً غنائياً ضمن حفلات الصيف بالرياض. يُشار إلى أن الحفلة الغنائية سيصاحبها تطبيق للإجراءات الاحترازية الصحية المتبعةلبروتوكول الهيئة العامة للترفيه بالتباعد الاجتماعي.