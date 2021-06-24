حسن الردّاد يتجاوز أحزانه ويواصل تصوير أعماله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تعرّض الفنان حسن الرداد لفاجعتين متتاليتين، الأولى وفاة والدته بعد صراع مع المرض، والتي كان متعلّقاً بها كثيراً، والثانية وفاة حميه الفنان الكبير سمير غانم، بدأ الرداد في الخروج من الأزمة وتجاوز الأحزان ليستعد لاستئناف تصوير مشاهده الأسبوع المقبل، ضمن فيلم «تحت تهديد السلاح»، وذلك بعد توقف التصوير طوال الفترة الماضية بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية.

وكان تصوير الفيلم قد توقف لمرور حسن الرداد بأزمة نفسية حادة عقب وفاة والدته ليفاجأ بعدها بوفاة والد زوجته الفنان القدير سمير غانم، ودخول حماته دلال عبد العزيز في أزمة صحية شديدة عقب إصابتها بكورونا.

«تحت تهديد السلاح»، من بطولة: حسن الرداد، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، بيومي فؤاد، أحمد بدير، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي.

يُذكر أن حسن الرداد شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، على شبكة قنوات mbc.