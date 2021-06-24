ابنة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز: “خطفتِ والدنا 17 عاماً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت ليلى، ابنة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، الفنّانة ياسمين عبد العزيز، مشيرةً إلى أنّ الأخيرة خطفت والدها من والدتها وهدمت حياتها، بالإضافة إلى أنها حاولت على مدار الـ17 عاماً أن تقطع علاقة والدها بها.

وشنّت هجومها عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، وكتبت: “أحذّرك من أن تدّعي شيئاً ليس فيكِ، أنتِ عمرك ما كنت كويسة مع حد… خطفتِ والدنا منا منذ 17 سنة، وكانت أمي لا تزال على ذمته، وحاولتِ طول الـ17 سنة قطع علاقتنا به وحاربتنا وآذيتنا كثيراً”.

وأضافت: “الناس العادية لا تعرف شيئاً، لكن من حولنا يعرفون كل حاجة… ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرّف الكل… أنتِ التي فرقتِنا عن إخوتنا من يوم ما اتولدوا، ويكفي ما فعلتِه في شرم الشيخ منذ شهر معي أمام الناس كلها… عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة ليست حقيقتك”.

ويذكر أنّ الحرب الكلامية مشتعلة بين أسرة رجل الأعمال محمد حلاوة زوج ريهام حجاج، والممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز، منذ نحو أسبوعين، بسبب سخرية الأخيرة من حديث الإعلامية بوسي شلبي في مقابلة تلفزيونية لها، عن أنّها ليست رقم واحد وأن يسرا هي من تستحق ذلك.

ثم فوجئت بأن الإعلامية المصرية تستضيف حجاج في حلقة من برنامجها عبر فضائية “النهار” المصرية، التي كانت بمثابة إلقاء النار على بنزين الحرب بين عائلة حلاوة وأسرة ياسمين.

وخلال الحلقة تحدثت ريهام عن تفاصيل زواجها من حلاوة، بعد انفصاله بعام واحد عن ياسمين، ما أثار جدلاً واسعاً حينها. وعلّقت طليقة حلاوة على هذه التصريحات، إذ نشرت صورة لزوجها الفنان أحمد العوضي، من أحداث مسلسلهما الرمضاني الماضي “اللي مالوش كبير”، وعلقت عليها بطريقة غير مباشرة: “على الله حكايتكم يا جوز حرابيق”… لتبدأ الحرب الكلامية من دون هوادة بين الطرفين حتى الآن.