تعرّض إلى الاختراق.. رانيا يوسف تحذّر من التعامل مع رقم هاتفها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الفنّانة رانيا يوسف، إلى اختراق “الواتس آب” الخاص بها، حيث حذّرت أصدقاءها وزملاءها من التعامل مع رقم الهاتف المحمول الذي يوجد عليه التطبيق.

وكتبت عبر “إنستغرام”: “لكل أصدقائي الذين معهم رقمي، تم اختراق الواتس آب الخاص بي ولا يتعامل أحد نهائياً مع أي محادثة أو طلبات عبره”.

ويُشار إلى أنّ رانيا ليست الفنانة الأولى التي تتعرض إلى السرقة، إذ شهد الوسط الفني في الفترة الأخيرة، عديداً من الوقائع على اختلافها.

فقد تعرّضت إلهام شاهين إلى سرقة فيلتها غير المقيمة فيها بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، وذلك في أيار (مايو) الماضي، وقد أبلغها حارس الفيلا هاتفياً بالسرقة وتمكّنه من الإمساك بالحرامي، وهو يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم الشرطة لينال عقابه.

كما تعرّضت فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين إلى الأمر نفسه، وذلك في مطلع حزيران (يونيو) الحالي، حيث استغل السارق غياب الفنان وأسرته، وتسلّل من خلال السور، ووضع سماً لكلبي الحراسة، وعندما تمكن من الدخول، لم يجد أي شيء يسطو عليه سوى أسطوانتي غاز وفرّ هارباً.