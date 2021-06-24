ياسمين صبري ترد على رسالة جورجينا الصادمة.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكلت مسألة التقليد بين عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز والنجمة المصرية ياسمين صبري حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملبس.

وقالت جورجينا في رسالتها الصادمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت فيه إلى الصفحة الرسمية لياسمين صبري.

ورد حساب موثق بالعلامة الزرقاء يحمل اسم ياسمين صبري على موقع "فيسبوك" على الاتهام، مؤكدا أن ياسمين لا تتنافس مع أحد.







وجاء التعليق من الصفحة على لسان ياسمين صبري بقولها: "أنا لا أتنافس مع أي شخص"، في إشارة منها لأنها لا تقلدها.





وتجاهل أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي التحذيرات المتكررة من ياسمين بأن الصفحة الموثقة التي تحمل اسمها على الفيسبوك، لا تخصها، ولا تعرف كيف تم توثيقها، وحاولت أكثر من مرة إغلاقها خاصة وأنها تسببت في نشر العديد من الشائعات المتعلقة بحياتها الخاصة ومن بينها شائعة الحمل.